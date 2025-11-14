Hidalgo: "Veo a Yeremay mucho más liberado"

El Deportivo da por superado el bache de octubre y se afana en volver a sumar otros tres puntos a domicilio en Córdoba este domingo (18.30 horas). Lo hace con la satisfacción de recuperar a Samuele Mulattieri y poder contar, previsiblemente, con Yeremay y Gragera, recuperados de sus molestias de los últimos días. "Córdoba es una de las salidas más complicadas del año", apuntó Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo.

El técnico blanquiazul apremia a sus jugadores a mantener la intensidad y adaptarse a la propuesta del conjunto blanquiverde. "Es un equipo que va hacia delante y te estresa mucho. Tiene unos inicios y unos finales de partido muy intensos, tenemos que combatirlos y tener nuestra dosis de balón para instalarnos en campo contrario", señaló Hidalgo antes de medirse a un equipo que no pierde desde el mes de septiembre. "Tienes que ser atrevido, valiente y dejarles pocas opciones", añadió.

En la actualidad blanquiazul retumba de nuevo el nombre de Yeremay y el Sporting de Portugal. "Veo a Yeremay mucho más liberado, más contento. Disfruta muchísimo del día a día en el campo. Eso, los rivales, lo notan. Es un jugador diferencial", destacó el técnico de Canovelles sobre el canario. Confirmó que tanto él como Gragera, después de hacer trabajo específico esta semana, tienen muchas opciones de estar en la convocatoria.

A ellos se suma Mulattieri, que ya entró en la lista ante la Cultural y, esta semana, completó las sesiones con el grupo. "El otro día, por el resultado, no tenía sentido arriesga", especificó, contento por recuperar al ariete italiano.

Hidalgo elogió la semana pasada el aporte de José Ángel en una medular en la que los minutos se han encarecido. Más, con las relaciones que el andaluz tiene interiorizadas con Villares y Mario Soriano. "Tenemos que ver cómo equilibrar esas relaciones en situaciones que nos interesen. Por eso tenemos diferentes perfiles en la plantilla", comentó.

En esa terna del centro del campo, Patiño ha sido el damnificado en cifras de minutos. "Es un jugador con muchísimo talento. En las últimas semanas, cuando no se encuentra el equilibrio, uno tiene que decidir cómo recuperarlo", explicó. La competencia de José Ángel, con virtudes más específicas en el rol de 6, encareció los minutos para el inglés, al que el técnico de Canovelles aún quiere mostrarle su confianza.

A pesar de que todavía queda mes y medio para enero, Hidalgo ya comienza a diseñar la hoja de ruta en el mercado invernal. "Es evidente que en el costado derecho andamos ando cojos", reconoció el entrenador del Dépor, que aplaza las decisiones a tomar sobre los refuerzos de mitad de temporada. En la misma línea se mostró sobre fichar en el centro del campo, donde confía en Rubén López y "chicos del filial".

Crítico con los horarios

Hidalgo se mostró feliz por la eliminatoria de Copa del Rey, que le llevará a Sabadell, aunque no podrá sentarse en el banquillo. "Vivo a 20 minutos de allí. Estuve entre mi etapa de jugador y entrenador, siete temporadas. Es una entidad con mucha historia. Estoy muy contento de volver", declaró.

Sin embargo, su satisfacción con el rival contrasta con su crítica a los horarios. El Dépor jugará a un jueves a las 19.00 horas en la Nova Creu Alta y recibirá el domingo siguiente al Castellón, ya apeado de la competición. "Son cosas que cuesta entender. El calendario está como está, hay que aceptarlo y cumplir", se resignó. Descartó, también, un supuesto adelanto del duelo contra el Ceuta, previsto para el próximo domingo, para que se juegue el sábado por motivos de calendario para el conjunto norteafricano.