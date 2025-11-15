0-5 | El Fabril sigue los pasos del Deportivo

Tarde plácida y victoriosa para un Fabril que calcó e incluso mejoró los pasos de hace unas semanas del primer equipo para arrollar y golear a la UD Sámano (0-5), rival de los coruñeses en la primera ronda de la Copa del Rey. No en el mismo campo, pero sí como visitantes ante los cántabros, donde se vieron en su día los goles de Cristian Herrera, Stoichkov, Dani Barcia y Eddahchouri, este sábado los protagonistas fueron Nájera, Bil, Jaime Garrido o Mario Hermo. Además de los realizadores, también brilló Domínguez, apuesta personal de Manuel Pablo, ante la baja de Mane, con un par de asistencias en la primera parte. El resultado le permite al Fabril coger aire en su lucha en la zona alta de Segunda RFEF y, de paso, volver a hacerse con el liderato a la espera del partido del domingo de la Gimnástica Segoviana. Eso sí, ya dejó atrás al Oviedo Vetusta, que perdió en casa ante la UD Ourense (0-1). Jornada redonda para el equipo de Manuel Pablo.

Con Dani Estévez de titular, pronto empezaron a llegar las alegrías y a caer los goles. Abrió el marcador el camerunés tras un pase de Fabi y luego tomó el protagonismo la pareja Nájera-Domínguez. Asistencias del coruñés y goles del riojano por partida doble para llegar 0-3 al descanso.

Ni un minuto de la segunda parte y ya ponía Jaime Garrido el 0-4 al aprovechar una mala salida de atrás del Sámano. Bajó el ritmo y el tono del duelo hasta que Mario Hermo, a pase de Hugo Torres, cerró el choque en el minuto 83.