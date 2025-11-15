El Deportivo, a la conquista de El Arcángel

Los ascensos, o las aspiraciones altas como las que inspiran al Deportivo esta temporada, se cocinan en campos como el Nuevo Arcángel. El conjunto blanquiazul visita este domingo (18.30 horas, LaLiga Hypermotion TV) al Córdoba con la intención de conseguir la que puede ser su tercera victoria consecutiva en liga. Superado ya el temporal del mes de octubre, el conjunto que dirige Antonio Hidalgo recuperó su hueco en los puestos de ascenso directo. Busca, ahora, asentarse en ellos y mantener el pulso en la feroz batalla de una de las ligas más igualadas de los últimos años. Para dar continuidad a su tendencia al alza, tendrán que replicar lo que solo un equipo ha conseguido este curso: llevarse los tres puntos del Arcángel ante un Córdoba que no pierde desde hace dos meses. Ganar donde casi nadie lo hace es una muestra más de ambición de un Dépor que quiere seguir apuntando al cielo.

«Es una de las salidas más complicadas del año», advirtió Antonio Hidalgo sobre el duelo que sus pupilos afrontan esta tarde en el Nuevo Arcángel. El técnico catalán confía en disponer sobre el tapete cordobés. El extremo canario hizo trabajo al margen del grupo esta semana para sanar el tobillo que lleva dándole molestias varias jornadas. No obstante, el entrenador de Canovelles confía en disponer de su estrella para amenazar a un Córdoba que no tiene miedo de jugar con las líneas adelantadas.

Alguna duda más ofrece Gragera, que también trabajó aparte y, aunque el técnico confía en tenerle a sus órdenes, podría dejarle su hueco en el once titular y dejarle hueco a José Ángel al lado de Villares. Quien deja las dudas para convertirse en certeza es Mulattieri. El italiano está totalmente disponible para el técnico catalán, pero la racha goleadora de Zakaria Eddahchouri, que con su doblete ante la Cultural volvió al puesto más alto de la tabla de goleadores de Segunda, da preferencia al neerlandés para ser el tormento de la zaga cordobesa desde el inicio.

Para salir airoso de Córdoba, el conjunto blanquiazul necesita mantener el cerrojo atrás. Los blanquiazules suman dos porterías a cero consecutivas, ante el Zaragoza y la Cultural, con la nueva línea de zagueros. La dupla Comas-Loureiro en el eje y Lucas Noubi en el costado diestro parecen haber convencido a Antonio Hidalgo. La titularidad está más cara para un Dani Barcia que apunta a esperar su oportunidad, de nuevo, desde el banquillo.

No hace demasiado ruido en la categoría y, quizá, no tiene un póker de ases en su plantel. Sin embargo, el Córdoba de Iván Ania ha demostrado ser un hueso muy duro de roer esta temporada. Los blanquiverdes no se marchan de vacío de un partido desde el pasado 14 de septiembre. Dos meses enteros sumando les han permitido escalar, poco a poco, hasta meterse en la pugna por los puestos de honor. Sus cifras en casa, donde solo la UD Las Palmas logró llevarse los tres puntos, obligan al Dépor a ofrecer una versión extraordinaria de todos sus jugadores para conseguir el botín mayor ante el conjunto califa.

«Es un equipo que va hacia delante y te estresa mucho. Tiene unos inicios y unos finales de partido muy intensos. Tenemos que combatirlos y tener nuestra dosis de balón para instalarnos en campo contrario», apuntó Antonio Hidalgo antes de viajar a Córdoba. La zaga deberá vigilar las diabluras de Carracedo en el costado diestro y de Dalisson, exjugador del Pontevedra, en la izquierda. Adrián Fuentes, que lleva cuatro goles en los últimos cuatro partidos, será el hombre a vigilar en la punta de lanza.

Pierden a Albarrán, el lateral izquierdo, que vio la roja ante el Málaga en la última jornada y recuperan a Juan María Alcedo, que será la pareja de baile de Mella. Yeremay, por su costado, tendrá que ingeniárselas para superar a Carlos Isaac y al propio Carracedo en ayudas defensivas. Un duelo de exigencia para un Dépor que viaja a la conquista del Nuevo Arcángel.