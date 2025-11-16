Antonio Hidalgo: «Fue un partido disputado y loco, ellos empujaron y arriesgaron muchísimo»

El Deportivo de Antonio Hidalgo sumó en el Nuevo Arcángel su tercer triunfo consecutivo y asaltó el liderato de la Segunda División. «Lo que me genera más orgullo es que los jugadores saben que tipo de partidos hay que jugar siempre. A veces estamos más acertados y a veces menos, pero estamos en un buen momento», admitió el técnico catalán en la sala de prensa cordobesa.

Hidalgo definió al Córdoba como un conjunto «que estresa muchísimo» y destacó que su equipo tuvo que estar «muy concentrado» para sacar los tres puntos. «Nos empujaron mucho por la derecha con Mario [Soriano] y nos costó marcar la superioridad por fuera. En la segunda parte, cambiamos a Villares a esa posición para hacer esa ayuda y pudimos igualar», explicó el preparador deportivista, que resaltó que el capitán blanquiazul «hizo un partido increíble». Para Hidalgo, el duelo fue «muy disputado, loco por momentos» y achacó ese vaivén futbolístico a los méritos de su rival. «Eso es a lo que te lleva el juego del Córdoba, hoy (por ayer) ganamos a un gran equipo», comentó. Aun así, el entrenador admitió que con «el cambio de estructura» de la segunda mitad, «con Luismi por dentro», ganó en «superioridad» y en llegada al campo rival desde «la segunda línea».

Una de las jugadas clave del encuentro fue el penalti señalado sobre Zakaria Eddahchouri, que Yeremay transformó para adelantar al cuadro coruñés en el marcador tras el empate cordobés. «Es un centro y hay agarrón. A partir de ahí, la interpretación que hace el árbitro de la intensidad, nosotros lo veremos de una manera y el Córdoba de otra. A veces, esas situaciones te favorecen y otras no», indicó el preparador del Dépor, que no quiso ahondar más. «Cuando mejor estábamos, llegó su empate. Luego, encontramos el segundo gol y nos encontramos con la de Mella para matar el partido, porque ellos seguían empujando», dijo sobre el resto de goles del choque.

Los últimos minutos en el Nuevo Arcángel fueron un carrusel en los que el conjunto blanquiazul tardó en matar a su rival. «Entiendo que desde fuera puede parecer que hay que dominar y es cierto que pudimos tener más el balón, pero empiezan a fallar las piernas y ellos arriesgan todo lo que pueden y más, te llevan a eso», apuntó sobre el tramo final.

La lluvia fue otra de las grandes protagonistas de la tarde. «El campo estaba rapidísimo y eso pudo llevar a alguna imprecisión, pero son partidos muy intensos, que se viven con mucha tensión porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa», admitió.

Por último, Antonio Hidalgo alabó la actuación de Yeremay: «Cuando el campo se abre, es un jugador muy diferencial. Está en un pico de forma muy grande». El técnico también indicó que «la gente que salió del banquillo aportó muchísimo» y que «el nivel [del equipo] va subiendo».