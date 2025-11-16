En Directo
Córdoba CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de Segunda División en el Nuevo Arcángel
Uno de los futbolistas más en forma de este Dépor es Mario Soriano. Cuanto más cerca del área rival, mejor
El viaje de ayer del Dépor
Si gana en Córdoba, el Dépor acabará la jornada como
El Córdoba llega con muchas bajas concentradas en el lateral izquierdo
La clasificación de Segunda en estos momentos
En ataque seguirá Eddahchouri, pichichi de Segunda con siete goles tras su doblete a la Cultural
Entrenamiento pasado por agua de ayer del Dépor en Córdoba
La única duda es si seguirá Gragera en el once o habrá una oportunidad desde el inicio para José Ángel. Más opciones para el sevillano
Nuestra previa
El Dépor cuenta con las únicas bajas de Ximo Navarro, Bachmann y Escudero. Gragera es duda
