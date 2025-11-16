Córdoba CF - RC Deportivo : horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

Hace dos semanas estaba en crisis y esta tarde de domingo peleará de nuevo por ser líder de la categoría. Así es la oscilante Segunda División y así se enfrenta a ella el Deportivo cada semana. En unas tiene pruebas más exigentes y en otras un poco más relajadas, este domingo le tocará una de las visitas más complicadas de la temporada, como reconoció el propio Hidalgo. Tendrá enfrente al Córdoba de Iván Ania, un equipo que no pierde desde hace dos meses y que se siente poderoso en su estadio.

El técnico deportivista aún cavila su apuesta para un partido en el que casi con toda seguridad José Ángel será titular ante sus buenos minutos frente a la Cultural Leonesa y por los problemas físicos que ha arrastrado José Gragera toda la semana. Hay menos temor a una posible baja de Yeremay por la misma dolencia en idéntica articulación.

El Dépor arrancó la liga con fuerza, sin perder durante muchos partidos, una racha que le llevó a mirar tres décadas atrás para encontrarle, pero posteriormente cayó en dos duelos seguidos a domicilio ante Málaga y Racing de Santander. Venció en Zaragoza, pero el equipo maño pasa por ser el peor del campeonato. Este duelo será una verdadera prueba de fuego para ver de qué pasta está hecha la supuesta reacción del Dépor. Es el mejor conjunto a domicilio de la categoría, pero le ha costado ante equipos importantes y plazas de enjundia.

Horario del partido entre el Córdoba CF y el Deportivo

El equipo coruñés vuelve a jugar fuera de casa, donde es uno de los mejores a domicilio tras ganar hace dos semanas al Zaragoza. Jugó el pasado sábado en Riazor ante la Cultural Leonesa, con más pegada que fútbol, pero ante todo, buenas sensaciones.

En esta ocasión, el duelo ante el Córdoba CF en el Nuevo Arcángel será el domingo 16 de noviembre a las 18.30 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Córdoba CF y el Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Córdoba CF será transmitido en abierto por TEN y la TVG y canales de pago por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio. Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.