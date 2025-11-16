Córdoba CF - RC Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Córdoba

El Deportivo parece haber superado su primer bache de la temporada con un mes sin ganar, pero ya lleva dos triunfos seguidos y se ha encaramado de nuevo a la zona alta de la liga de Segunda, donde hoy tiene opciones incluso de asaltar el liderato por el empate del sábado por la noche del Racing de Santander ante el Granada. Eso sí, antes deberá superar al Córdoba en el Nuevo Arcángel, un reto que no será nada sencillo. La primera piedra para un hipotético triunfo está en la apuesta de Hidalgo y en la elección del once inicial para medirse al equipo de Iván Ania, un clásico ya en el banquillo de la ciudad andaluza.

La portería y la defensa

No se esperan apenas modificaciones en la apuesta del técnico de Canovelles y menos de bajo palos. El dueño de la portería es sin duda Germán Parreño tras su gran temporada en el momento en el que le tocó tomar el relevo de Helton Leite. Está siendo tal su nivel que el club coruñés está decidido a ofrecerle la renovación de contrato a un guardameta que finaliza su vinculación con el club de Riazor este 30 de junio.

Con las bajas de Bachmann, Ximo Navarro y Escudero, tampoco hay muchas opciones en defensa. Dani Barcia seguirá esperando de nuevo una oportunidad y los elegidos será Noubi, Comas, Loureiro y Quagliata a la espera de que llegue un nuevo lateral diestro en el mercado de invierno.

La media y la delantera

En el centro del campo puede estar la única novedad respecto a hace una semana ante el Cultural. Las molestias de Gragera, sumadas a la gran segunda parte de José Ángel ante el equipo leonés, le dan opciones de disfrutar de su primera titularidad del curso tras operarse y estar más de seis meses de baja. Junto a él Diego Villares y por delante Mella, Soriano y Yeremay, al que se le aguarda recuperando también de sus molestias en el tobillo.

En ataque Hidalgo podrá por fin contar con Samuele Mulattieri. De hecho, ayer ya estuvo Nsongo Bil con el Fabril. Aun así, seguirá Zakaria Eddahchouri, pichichi de la liga tras su doblete ante la Cultural y tras un verano en el que fue pretendido. Le tocará esperar al italiano, Stoichkov es la tercera vía, en el banquillo.