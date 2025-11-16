David Mella: «Sabíamos que tocaba correr, correr y correr»

«Sabíamos a lo que veníamos, ellos son un equipazo, el estadio aprieta muchísimo y tocaba correr, correr y correr». Así resumió David Mella el triunfo del Deportivo sobre el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Para el jugador blanquiazul, fue fundamental la gestión que el equipo hizo de la superioridad numérica tras la expulsión de Rubén Alves. «Tener a un jugador más casi siempre ayuda y supimos mantener la energía para terminar ganando por diferencia de dos goles», indicó el futbolista de Teo.

Su gol fue decisivo para templar los nervios en los minutos finales. «Cuando arrancas desde campo propio es más difícil, se te pasan tantas cosas por la cabeza que no sabes qué hacer. Se me ocurrió la picadita y llegó el gol», resumió sobre su acción.

Para Mella, la victoria en Córdoba es solo un paso más en el camino del Dépor en Segunda División. «Hay que seguir trabajando para seguir así, centrados en el día a día», explicó. Aun así, considera que es positivo que el equipo siga «sumando» y que lleve «tres victorias seguidas», pero su ambición no cesa: «El fin de semana que viene vamos a por más».