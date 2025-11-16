Uno a uno del Deportivo ante el Córdoba: las notas

EL MEJOR

Yeremay (8)

Ya desde los primeros toques del partido se vio cómodo al canario y cuando eso ocurre es un peligro para las defensas contrarias. En la segunda parte puso la paleta encima de la mesa y se inventó un asistencia de caño, un penalti a lo Panenka y un pase en profundidad a Mella para que el zurdo de Espasande acabase el partido con una cucharita. Desde que Hidalgo le dijo que se liberase ha cumplido órdenes. A los genios hay que darles libertad, pero acercándolo a donde están cómodos.

ONCE TITULAR

Germán Parreño (5)

Duelo de manos duras, de ofrecer seguridad en un ambiente cargado por el estadio y por la lluvia.

Lucas Noubi (5)

Mezcló buenas correcciones y alguna cabalgada con errores que no se perdonan. Hizo el 1-1.

Arnau Comas (5)

Achicó como el resto, pero se cargó pronto de una amarilla en un error propio. Fue sustituido al descanso.

Miguel Loureiro (6)

Fue uno de los valladares en el centro de la defensa en una jornada con muchísimo trabajo.

Giacomo Quagliata (8)

Sufrió con Carracedo y aguantó, hizo un gol y tuvo tiempo de comerse la banda.

José Ángel (5)

Se incrustó entre centrales, pero no supo tener la clarividencia en la salida de hace una semana.

Villares (7)

Fue a más con el paso de los minutos en el campo y pudo dar aire al equipo en la segunda parte.

Luismi (5)

Fue una apuesta y no fue de los más destacados. Le faltó el desequilibrio del resto de compañeros.

Mario Soriano (6)

Se ofreció en segunda línea, pero no pudo profundizar ni ser tan decisivo como otras veces.

Zakaria Eddahchouri (6)

Le costó a campo abierto y en la lucha con los centrales, pero forzó el penalti de la victoria.

También jugaron

Dani Barcia |5| Arriesgó en exceso en una jugada que le pudo costar cara al equipo coruñés.

David Mella |6| Salió pocos minutos, pero fue un cohete en la jugada del 1-3 que finalizó de manera magistral.

Mulattieri |5| Sin puntería ni incidencia.

Patiño |-| Sin tiempo, aunque se llevó una amarilla en el primer lance.