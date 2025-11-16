El deseo deportivista de Tinho en la firma de discos de Operación Triunfo que no fue cumplido

Operación Triunfo 2025 está en sus últimas semanas y quien antes era un aspirante coruñés en busca de un sueño, ahora es un candidato ganar la edición del conocido talent show, que esta temporada se emite de nuevo por Amazon Prime. Ya fue favorito una semana, ya se hizo famosa su abuela en uno de los vídeos del programa. Le queda poco al coruñés Tinho de esta aventura, de academia, como al resto de concursantes. De sus inicios en el Coro Cantabile, de este vecino de Os Rosales que ha conquistado a la audiencia, a los primeros efectos de la fama. De hecho, él fue uno de los elegidos para ir a la tradicional firma de discos que hacen los concursantes en el mes previo a la finalización de OT. A él le tocó en Valencia.

Allí en el medio del fervor de sus fans pudo ver a su familia, otro de los sacrificios que hacen los concursantes en esta experiencia en la que el reality se abre paso y están aislados y sin apenas información del exterior. A pesar de que no se conceden entrevistas en este tiempo y que prima la burbuja del concurso, Tinho ha ido dejando migas de ese coruñesismo de un joven de 22 años, que extraña al máximo su ciudad, que canta en gallego, que le pide un deseo a su alcaldesa y que hasta le enseña algunas frases a sus compañeros, entre ellos Olivia.

La información que no quería

Las firmas de discos son uno de esos pequeños reductos que utilizan los concursantes para, en el intercambio con los fans, recibir información del exterior uno de los bienes más preciados. El gran deseo de Tinho en este viaje a Valencia y en esas horas de semilibertad era que alguien le dijese cómo iba el Dépor. Se quedó con las ganas. Supo, en cambio, que los Javis habían roto, pero no como va el equipo de sus desvelos. Así lo hizo sentir en su regreso a la Academia.

Tinho se quedó sin saberlo, pero tiene que estar tranquilo, porque más allá de algún vaivén, sigue peleando en la parte alta de Segunda División con el objetivo claro de regresar en cuanto pueda a Primera. Todo seguirá su rumbo ya con él fuera de la Academia y preparando la gira de conciertos de OT.