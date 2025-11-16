El día que empezó la maldición de las máscaras

Quiles había adelantado al Dépor en un duelo en Córdoba el 30 de abril de 2023, pero en la segunda parte tuvo que ser sustituido después de que Ekaitz Jiménez le rompiese la nariz. La jugada, por la pérdida del jugador y porque no mereció la roja a ojos del árbitro, indignó al deportivismo. Fue operado y le hicieron una máscara a medida, pero reconoció que jugaba limitado. Para desgracia del Dépor, sus males (casi idénticos) no acabaron ahí porque una semana después le pasaba lo mismo a Lucas en un partido ante el Alcorcón. Fue operado y también se puso a jugar con máscara. El equipo coruñés sacó fotos de ellos como superhéroes al rescate de un equipo en apuros.