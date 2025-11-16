Parreño: «El trabajo se refleja en estos resultados»

Germán Parreño recalcó que se marcha «contento» del Nuevo Arcángel. Su satisfacción va más allá de la situación clasificatoria del equipo, instalado en la primera posición, y se debe, principalmente, al «despliegue» que mostró el equipo en el campo de Córdoba. «El trabajo que hacemos se ve reflejado en resultados como el de hoy (por ayer)», defendió el guardameta ilicitano al finalizar el partido contra el conjunto califa.

No fue, ni mucho menos, un duelo sencillo. Lo preveían el Dépordurante la semana y los presagios se cumplieron. «Nos esperábamos a un equipo así», reconoció Germán. Sin embargo, resaltó la actuación del conjunto blanquiazul para minimizar los peligros del Córdoba. «Aguantamos. Ellos no tuvieron ocasiones claras en la primera mitad. Nosotros tampoco. Es un partido que esperábamos, muy trabajado, pero estoy contento porque lo sacamos adelante», resumió Parreño.

El Dépor se marcha líder, empatado con Racing y las Palmas, pero Germán piensa a largo plazo. «El liderato, ahora mismo, es anecdótico. Estoy contento por el despliegue y el trabajo que hacemos», insistió. Felicitó, también, a Yeremay por su sangre fría en el penalti y al equipo a mantener la calma y pensar solo en el «presente» sin perder la confianza en el proyecto.