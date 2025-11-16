Quagliata, el alfil favorito de Hidalgo

Tenía un día muy complicado en defensa, conteniendo las acometidas de Cristian Carracedo y vigilando las incorporaciones al ataque de Carlos Isaac. Sin embargo, Giacomo Quagliata, asentado como el alfil favorito de Antonio Hidalgo en su esquema ofensivo, se dio el gusto, tras asistencia magistral de Yeremay mediante, de marcar su primer gol con la camiseta del Deportivo. Un pase de gol suyo provocó el penalti sobre Eddahchouri y su recital en la banda fue esencial para que los tres puntos viajen del Nuevo Arcángel a Riazor.

Quagliata ya avisó en el inicio del partido con alguna incorporación suelta al ataque, pero sus tareas en el primer acto se resumieron en ser la sombra de Cristian Carracedo. Mientras el Córdoba apretaba y enviaba balones al área, más en cantidad que en calidad, el italiano se afanó en opacar lo máximo posible al mayor peligro de los califas.

Tras el descanso, y en medio de un nuevo arreón de los blanquiverdes, el lateral comenzó a dar chispazos en ataque. Se asoció con un Yeremay al que se le veía con ganas de causar rotos y descosidos en la zaga cordobesa. Y así surgió el 0-1. El canario atrajo todas las miradas y, con un caño incluido, asistió al siciliano, que entró en diagonal, como un alfil, al área cordobesa para clavar un misil en la escuadra de Iker Álvarez.

No se quedó a gusto Quagliata. Insistió en seguir creando caos en el costado izquierdo y, pese a que Carracedo provocó el empate por su flanco, se redimió rápido. Colgó un balón perfecto para Eddahchouri que se convirtió en el penalti que transformó Yeremay y la tarjeta roja que dejó al Córdoba con uno menos. El alfil favorito de Hidalgo lo cambió todo en el césped del Arcángel.