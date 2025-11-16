Así queda la clasificación de Segunda División: el Dépor regresa al liderato seis jornadas después

El Deportivo empezó la liga como un avión y se encaramó a lo alto de la tabla de Segunda después de no perder un partido en las ocho primeras jornadas. Tras la derrota en Málaga, en la novena, abandonó esa privilegiada posición que recupera ahora, en la décimo cuarta, más de un mes después. Tuvo que encadenar tres triunfos seguidos para relegar a equipos como Racing de Santander o Las Palmas, que tienen los mismos puntos (26), pero a los que superan por la diferencia de goles. El +14 de los coruñeses no admite comparación.

Aun así, el Dépor no se puede relajar porque hasta el quinto clasificado todos están en un punto y, precisamente, el equipo que ocupa esa plaza, el Almería, tiene todavía un partido pendiente de un Ceuta que será el próximo equipo que visite Riazor en menos de una semana.

Las tres últimas victorias convierten al Dépor en uno de los conjuntos más en forma de la categoría y le reafirman como el mejor visitante con 14 puntos tras ganar a Granada, Mirandés, Zaragoza y Córdoba.