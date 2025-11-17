Giacomo Quagliata, el candidato inesperado para el puesto sin dueño en el Deportivo

Si hay una posición que genera desvelos en las secretarías técnicas, si hay una demarcación con una inestabilidad endémica en los últimos tiempos en el Deportivo, ese es el lateral izquierdo. Específica, codiciada, con un muestrario escaso y caro. Es rara la temporada en la que el club coruñés no tiene que salir al mercado, ya sea en verano o en invierno, para buscar a uno o a dos futbolistas para ese puesto o en la que acaba con la quinta opción por lesiones o contingencias. Y no es al único club que le pasa. Un puzle que está dispuesto a hacer encajar, en un abrir y cerrar de ojos, un joven zurdo de Palermo. Se trata de Giacomo Quagliata, el candidato inesperado para cerrar esa brecha siempre abierta en Riazor.

Y es que el ex del Cremonese y Catanzaro no era la primera opción de los coruñeses hace meses. La primera era, sin duda, Rafa Obrador, pero en cuanto apareció el Benfica, no hubo batalla. Una de las secundarias fue Cristian Gutiérrez, quien había brillado en el Eibar y firmó por Las Palmas. El club coruñés se lanzó entonces a traer al segundo italiano de su historia (el primero fue Somma y el tercero Mulattieri) tras un acuerdo con su club de origen. Escudero ya tenía competidor, aunque en realidad el que no lo ha tenido es Quagliata por las recurrentes lesiones del pucelano.

Los antecedentes

Lejos queda aquella temporada 2008-09 en la que Filipe Luis jugó los 38 partidos en el lateral izquierdo del Deportivo y se convirtió en uno de los mejores 3 de Europa. Pero sí que es cierto que es una posición en la que los entrenadores han solido confiar en uno de los dos contendientes y hacerlo titular indiscutible. Eso sí, pocos se han asentado varias temporadas. Obrador y Balenziaga son los dos últimos exponentes de esta tendencia en Riazor.

En la campaña previa a esta, la 2024-25, el dueño fue Rafa Obrador con 24 partidos como titular, sobre todo porque la lesión de Escudero limitó su participación a solo siete duelos de inicio. Tosic, con ambos de baja, jugó cuatro entre los once de salida. La temporada anterior, la 23-24, Balenziaga recibió la encomienda de jugar 31 de los partidos, mientras Iano y Retu solo dispusieron de dos cada uno. En la 22-23 predominó la alternancia, aunque un tanto ficticia, porque jugó cada uno una parte. Raúl Carnero, 22 partidos; y Orest Lebedenko, 12 cuando llegó en el mercado de enero. En los ejercicios previos, Héctor Hernández le ganó la partida a Aguirre (29 por 9) y Salva Ruiz compartió la responsabilidad con el propio Hernández (15-9) en la temporada reducida por el COVID en Segunda B.

En los proyectos de la anterior etapa en el fútbol profesional tampoco hubo dueños, ni futbolistas que se asentasen, como en de la 2018-19 con 21 partidos para Caballo y 20 para Saúl. Navarro y Luisinho fueron pareja estable durante años (entre 2014 y 2018) con diferentes roles. Aquel Dépor ascensor de 2012 y 2014 vivió un caos en la posición con campañas de hasta tres inquilinos en las que tenía que acabar reconvirtiendo a futbolistas como Manuel Pablo, Laure o Seoane para cumplir con la papeleta. Quagliata, con gol y hambre, espera ser el dueño con el que nadie contaba.