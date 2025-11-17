Mario Nájera revive su fútbol y su olfato en el Fabril

Mario Nájera se había ido a casa, pero deseaba volver a su hogar. Este verano, después de una cesión para el olvido en la UD Logroñés, el riojano sabía que debía regresar al origen de su formación, a su zona de confort para relanzar su carrera. Nada de buscar un nuevo préstamo en Primera RFEF en el que debiese ganarse un puesto, sobreponerse a las reticencias del entrenador de turno. Era el momento de una apuesta inequívoca por él cuando se empieza a acercar el final de su etapa sub 23 y ese contexto solo lo iba a encontrar en el Fabril. El club vio con buenos ojos su deseo y, con esa entente consensuada, ha recuperado el fútbol y, sobre todo, la pegada del mejor Mario Nájera.

Y es que ya ha igualado su mejor temporada goleadora en Segunda RFEF en tan solo once partidos. Lleva la mitad de los minutos que en su primer año en el filial (23-24) y ya ha igualado esa media docena de tantos que amarró entonces. Atrás quedan los tres que logró en el pasado ejercicio en Logroño, su casa, en 651 minutos. Tiene el camino despejado para una campaña histórica para él y para el equipo y para relanzar su carrera, ya sea en el Dépor o en otro destino. De momento, su vinculación con el club es hasta 2027.

Las opciones

Nájera es inamovible en la mediapunta en los planes de Manuel Pablo, junto a Fabi en un costado. Mane ha sido la otra opción en la banda, pero ha estado lesionado y ahí ha emergido la figura de Domínguez. Por delante, Bil y esos siete tantos que ha conseguido.