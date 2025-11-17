Martín Ochoa deja atrás nueve meses de calvario

No hay nada peor para un delantero que no ver portería. Puede ser clave en todo el circuito de ataque, puede ser determinante como primer defensor, pero si no tiene una relación fluida con él, esa carencia se acaba traspasando a todas las facetas de juego. El efecto contagio es inevitable. A otra escala, es algo parecido a lo que le está pasando a Samuelle Mulattieri con el primer equipo. Si no hay gol, no hay alegría y esa felicidad empezó a recobrarla este fin de semana Martín Ochoa, con su tanto al Bilbao Athletic en Lezama.

No ha tenido una vida fácil el riojano desde que tuvo que buscarse la vida fuera de Abegondo. Ya los últimos meses en Riazor le persiguió una lesión por la que se estuvo que operar (síndrome compartimental crónico en el compartimento profundo posterior de ambas piernas) y se vio cortada su progresión. El Dépor subía a Segunda y él debía buscar un escalón intermedio para continuar el camino a Riazor. Ahí apareció el Lugo, pero la experiencia no fue como él hubiera imaginado. Comenzó jugando, pero poco a poco pasó a ser una opción de banquillo para salir en los últimos minutos y remontar resultados adversos o darle un segundo aire a la delantera. Poco más de mil minutos en 28 partidos, solo 13 como titular. Con contrato hasta 2028, le tocaba regresar al Deportivo, pero apenas tuvo minutos en todo, se barajó la posibilidad de que jugase de nuevo en el Fabril en Segunda RFEF (disputó algún amistoso en verano con el filial), aunque al final terminó por aparecer el Arenteiro, en una categoría superior. Había dudas con su lesión y después de un año de altibajos, pero en O Carballiño apostaron.

Repite el patrón

Llegó en los últimos días de mercado y en los primeros partidos salió desde el banquillo, pero desde hace dos meses ya es titular. En el medio de una mala racha del equipo verde, le había costado estrenarse, pero lo hizo el fin de semana con un disparo desde la frontal que supuso el inamovible 2-1 en Lezama. No sirvió para sumar, pero para él sí contó. Llevaba nueve meses sin ver portería y eso es demasiado para un delantero. Su anterior tanto había sido en el mismo y ante el mismo rival, en el mes de de febrero pasado, aunque con la camiseta rojiblanca.

Para el resto de cedidos hubo protagonismo y resultados desiguales. Diego Gómez fue titular y Kevin Sánchez, suplente en la derrota del Cartagena ante el Europa. Algo parecido ocurrió con Jairo Noriega y Álvaro Mardones en el Racing-Zamora (1-0). Desde el inicio, el pivote, y en la segunda parte, el lateral. Adrián Guerrero también titular en el 3-0 del Ourense CF ante el Guadalajara. A la espera de Luis Chacón y el duelo del lunes por la noche de la Cultural, en Segunda Petxarroman estuvo entre los elegidos en el Zaragoza-Andorra (1-0). Bouldini sigue fuera por lesión en el Granada.