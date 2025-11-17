El portero que dejó Primera División por el Fabril y que ha encontrado su sitio en Ceuta

Hace unos años, cuando el Deportivo, no había descendido a los infiernos, desembarcar en el Fabril con trazas de asentarse en temporadas venideras en el primer equipo es una vía de acceso a la élite en A Coruña que más de un jugador decidió transitar. Daba igual dejar el fútbol profesional si la edad permitía dar un paso atrás con el anhelo de afrontar varios al frente en cuanto fuese posible. A algunos les salió bien, a otros tantos...

La temporada 2018-19 el Dépor afrontaba el regreso a Segunda después de un mastodóntico proyecto que dio con sus huesos en la categoría de plata. Ya no estaban Lucas y compañía, pero sí Carlos Fernández, Quique Fernández, Edu Expósito... Aquel equipo arrancó como un tiro y parecía ir camino de Primera. Por detrás la situación del Fabril no era tan boyante. Había peleado en vano por subir a Segunda, mientras el primer equipo caía, y en el nuevo proyecto hubo un profundo cambio de guardia que pagó con tres entrenadores a lo largo de la temporada y un descenso a Tercera.

Cinco partidos en la máxima categoría

Entre mucho talento criado desde hacía más de una década en la base y algunos puntales traídos de fuera en temporadas previas, destacaba en la planificación la contratación de un portero de 23 años que podía lucir en su currículum cinco partidos en Primera División. Dejaba esa atalaya para probar suerte en el filial y subir de la mano hasta donde había estado. Era Pedro López (Mérida, 1995), quien había firmado por un año más dos opcionales con el primer equipo blanquiazul. A los pocos meses se marchó después de haber disfrutado de pocas oportunidades en el filial y haber estado a la sombra de Álex Cobo.

Él era una apuesta prometedor, pero después de esa aventura en el Betis tuvo que empezar de nuevo. Su destino, Segunda B, y posteriormente Primera RFEF. Después de un periplo por Burgos, Villanovense y UCAM Murcia y de vivir la desaparición del Extremadura, Pedro López encontró estabilidad en el Sanse, donde se volvió a enfrentar al Deportivo. De ahí dio el salto al Ceuta, con el que ascendió a Segunda hace unos meses y se estrenó esta campaña en la categoría de plata. Un equipo en el que también militan Kuki Zalazar y Rubén Diez.

Esta temporada, al igual que en el final del ejercicio pasado, ha empezado el ejercicio a la sombra de Guille Vallejo, pero ya jugó dos encuentros, ante Sporting de Gijón y Racing de Santander.