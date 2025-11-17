El VAR habla: un penalti por «causa-efecto» para el Deportivo en el que «podría llegar a rematar» Eddahchouri
La sala VOR tenía clara su opinión de la pena máxima y el colegiado rectificó
El Córdoba entró en cólera por la decisión del colegiado nazarí de hacer caso al VAR y señalar penalti a Eddahchouri en la segunda parte. Sin embargo, hubo unanimidad y pocas dudas en la conversación entre la sala VOR y el árbitro, ya delante del monitor. «Hemos advertido una sujeción por parte del defensor, en el que entendemos que hay naturaleza de acción con el agarrón y hay causa-efecto porque podría llegar a rematar», le apuntaron desde Las Rozas. Él rectificó convencido: «Voy a pitar penalti, voy a sacar tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol por agarrón».
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña
- 1-1 | Córdoba CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Gol en propia de Noubi
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Diez años de exenciones fiscales en las herencias en Galicia: «Es un blindaje a nuestra hija por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- El portero uruguayo de Lugo que triunfó en Córdoba y ni debutó en el Deportivo tras un roce Arsenio-Jorge
- 0-5 | El Fabril sigue los pasos del Deportivo
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030