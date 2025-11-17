Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El VAR habla: un penalti por «causa-efecto» para el Deportivo en el que «podría llegar a rematar» Eddahchouri

La sala VOR tenía clara su opinión de la pena máxima y el colegiado rectificó

Eddahchouri, Villares y Soriano, en Córdoba. | Fernando Fernández

Carlos Miranda

A Coruña

El Córdoba entró en cólera por la decisión del colegiado nazarí de hacer caso al VAR y señalar penalti a Eddahchouri en la segunda parte. Sin embargo, hubo unanimidad y pocas dudas en la conversación entre la sala VOR y el árbitro, ya delante del monitor. «Hemos advertido una sujeción por parte del defensor, en el que entendemos que hay naturaleza de acción con el agarrón y hay causa-efecto porque podría llegar a rematar», le apuntaron desde Las Rozas. Él rectificó convencido: «Voy a pitar penalti, voy a sacar tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol por agarrón».

