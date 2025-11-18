El gesto de un joven seguidor del Celta que genera admiración hasta en la afición del Deportivo

Más allá de rivalidades, hay aficionados que quieren que el fútbol español dé un paso más allá y huya de la dualidad Real Madrid-Barcelona. En A Coruña es legión de toda la vida y es un sentimiento que ya ha arraigado desde los años 80-90, pero en los últimos años en las gradas del resto de equipos de LaLiga y de categorías no profesionales ha germinado el deseo de apoyar ante todo al equipo local. Así cada día mejores niveles de asistencia en todos los campos, más venta de camisetas, más identificación, a pesar de que la patronal no lo pone fácil con los desplazamientos y los horarios.

Uno de esos gestos en contra del monopolio Madrid-Barcelona se vivió en Balaídos en el duelo que disputó el Celta ante el conjunto blaugrana. Lamine Yamal celebró hacia la grada su gol en un partido que se acabó llevando su equipo y la cámara de la retransmisión captó a un joven seguidor olívico cogiéndose la camiseta, mientras besaba el escudo en respuesta al internacional español.

Aplausos inesperados

En las redes se reprodujo de manera ávida el vídeo y en una de las cuentas que lo rescató, tqhtpodcast, suscitó multitud de reacciones, entre ellas varias de seguidores del Deportivo, que más allá de la rivalidad y las diferencias, aplaudían que, ante todo, el joven seguidor apoyase al equipo de su ciudad. Ante que seguir a los grandes, mejor que sea receptivo a su entorno.

Son estas algunas de las interacciones que hay entre dos aficiones que hace años que no se ven las caras en un terreno de juego. Aún podría deparar la Copa del Rey este enfrentamiento, pero de momento siguen con las ganas desde 2018, va camino de los ocho años. Desde entonces el Dépor, para su desgracia, no ha podido volver a Primera División y el conjunto olívico no ha salido de la misma. El gran momento que vive el Dépor en esta campaña, después de su ascenso a Segunda hace poco más de un año, hace albergar esperanzas de que pronto se recuperen los derbis y en la élite, donde se deben producir.

El equipo coruñés, aunque ha vuelto a ser líder de la categoría, tiene todavía mucho trabajo por delante hasta que la competición dicte sentencia sobre su futuro, allá por el mes de mayo o junio, ya sea en una pelea por el ascenso directo o con el mal menor y sufrido del play off.