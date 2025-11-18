El máster que llevará a Lucas Noubi del lateral al centro de la defensa del Deportivo: «Hay que tener paciencia»

La necesidad ha llevado a precipitar procesos y periodos de adaptación y Lucas Noubi (Mouscron, 2005) luce, de repente, asentado en el lateral derecho del Deportivo cuando apenas lleva unos meses en el fútbol español. El zaguero belga, de 2005, es una apuesta de futuro que se debía ir cociendo a la sombra del resto de centrales, pero la lesión de Ximo Navarro y la necesidad de ubicar a Loureiro en el centro han lanzado a la arena antes de lo esperado a un defensa con mucho potencial, pero aún imperfecto en su formación.

«Es un futbolista muy interesante por sus condiciones físicas y técnicas, pero le faltan conceptos, porque siempre ha defendido por físico. En Bélgica le llegaba, pero en España, no», tercia el entrenador nacional José Ángel Salgado, Peli, quien cree que «así como con los canteranos, se tiene paciencia, hay que contar con la misma empatía para un futbolista que es aún muy joven», apunta el técnico, que da contexto a su juicio: «Confía todo al físico, es excesivamente agresivo, no contemporiza y le cuesta interpretar a campo abierto y cuando tiene que orientarse, pero cuenta con un amplio margen de mejora y se le ve progresar en cada partido. De momento, está mejor en el lateral», asegura de un futbolista al que «da buena continuidad al juego y que tiene capacidad para incorporarse en ataque y para desplazar el balón», según sus apreciaciones.

Las exigencias del guion de la temporada del Dépor, ya sea consciente o inconscientemente, le pueden ofrecer al belga el contexto adecuado para crecer y rendir en las dos posiciones para las que, en teoría, está capacitado. «A veces los futbolistas explotan en periodos de necesidad y es una buena idea que Noubi adquiera conceptos de central jugando como lateral. Tiene menos riesgo y ahí puede desarrollarse. Comparto ese planteamiento de Hidalgo», asegura.

Mejor en el costado

Esta conveniencia de que el belga vaya sumando como 2 y las dudas que hay en la zona de centrales, con un Loureiro inamovible y en el perfil menos natural y con una dupla formada por Arnau Comas y Dani Barcia que se va alternando, le llevan a variar el foco y a llevar el debate a otro terreno. ¿Qué fichar? El Dépor busca un lateral derecho en el mercado de enero ante la lesión de larga duración de Ximo Navarro, pero Salgado cree que, con el marco actual, el equipo necesita, ante todo, un defensa por el centro, porque en el costado ya está servido: «Con Noubi ahí, Loureiro si hace falta y la recuperación de Ximo, ya le llega. Creo que necesita más un central que maneje la línea, que sea agresivo, que domine el duelo directo con el delantero...».

Mientras Hidalgo pule un entramado defensivo que le ha llevado a encajar 13 goles en 14 partidos y que en los últimos tiempos ha mostrado su tendencia a hundirse y a no empujar el equipo hacia arriba, Lucas Noubi sigue adelante con su particular máster. Tiene campo abierto para aprender, como cuando subía la banda en Córdoba.