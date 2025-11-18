Vuelve el ex futbolista del Deportivo al que Óscar Cano veía en el Mundial de Qatar

Justo ahora que algunas voces desde Madrid reclaman a Yeremay Hernández como una solución imaginativa a los problemas en las bandas de la selección española a unos meses del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, regresará en unos días a A Coruña y a Riazor un futbolista al que Óscar Cano solo le veía un hándicap para no haber estado con la Selección en el pasado Mundial de Qatar en 2022. El canario juega ahora en Segunda División con los coruñeses, pero entonces la diferencia era aún mayor, porque el equipo blanquiazul militaba en Primera RFEF.

Es el Ceuta un conjunto recién ascendido, pero que tampoco es que haya tardado en exceso en adaptarse a la categoría, a pesar de las lógicas limitaciones que le infiere su carácter de modesto. Ha conservado a parte de los jugadores que le llevaron con holgura y de manera inesperada al fútbol profesional y también han reformado parte de su plantilla para las exigencias de la Segunda División. Se encuentra en media tabla con 18 puntos, a tres del play off y a tres del descenso, con un partido menos, el que debe terminar de jugar ante el Almería, suspendido con 1-1 por la muerte de un aficionado en la grada del Alfonso Morube, un campo que ya conoce el Dépor en sus tiempos de Primera RFEF.

Una de las grandes apuestas para el ascenso

Además del exfabrilista Pedro López y de Kuki Zalazar, en el Ceuta permanece y tiene importancia Rubén Díez, una de las grandes apuestas del Deportivo para el ascenso en la temporada 2022-23. Aquella campaña arrancó con Borja Jiménez y finalizó con Rubén de la Barreray tuvo por el medio, en el grueso del ejercicio, a un Óscar Cano al que a veces le podían sus excesos verbales, pero que entonces hizo una defensa a ultranza del futbolista aragonés que había llegado cedido del Tenerife tras haber sido importante el Castellón del entrenador nazarí. "El fútbol cada uno se manifiesta con aquello que lo define. Y a Rubén (Díez) lo define su capacidad intelectual. Le falta el físico. Si no fue así, no podríamos disfrutar de él. Si a Rubén Díez le dan el físico medio de un jugador de fútbol, está en Qatar (en el Mundial) hoy en día o habría que fusilar a Luis Enrique por no habérselo llevado. Es un jugador que tiene una categoría futbolística muy por encima de lo que es la media", razonaba allá por el mes de diciembre de 2022.

El Dépor no renovó, meses después, la cesión ni peleó por quedarse en propiedad a Rubén Díez después del batacazo en Castellón. El futbolista, también a préstamo, se marchó posteriormente al Ibiza, donde tampoco cuajó. Su apuesta hace poco más de un año fue el Ceuta y se rebeló como la acertada. Ascendió siendo importante y ahora sigue en los planes de Juan José Romero en Segunda. Lleva 11 partidos, suma 868 minutos con dos goles y una asistencia.