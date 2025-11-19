Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Deportivo activa la reserva de entradas para Albacete

Los aledaños de Riazor estuvieron repletos de aficionados en la fiesta de la Federación de Peñas Deportivistas antes y después del partido. | Carlos Pardellas/Cedida

RAC

El Deportivo activó hasta el sábado la prereserva de entradas para abonados de las 339 que gestiona de las 564 a 20 euros que mandó el Albacete. Las 225, a través de la Federación de Peñas Deportivistas.

