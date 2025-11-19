Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Duelo atrasado para el Ceuta después de Riazor

Ceuta-Leganés. | LaLiga

El Ceuta ya sabe que el duelo que tuvo que ser suspendido al descanso ante el Almería por la muerte de un aficionado en la grada se reanudará la próxima semana. Los 45 minutos que faltan se disputarán el próximo miércoles 26 a las 19.00 horas.

