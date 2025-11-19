Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exfabrilista Sergio Pellicer cae en el Málaga

El exfabrilista Sergio Pellicer fue destituido ayer como técnico del Málaga después de la derrota de su equipo en León ante la Cultural (1-0). Es el séptimo entrenador que cae esta temporada en Segunda División.

TEMAS

Tracking Pixel Contents