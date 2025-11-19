Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luismi, «naturalidad» ante la pugna con Mella

Luismi Cruz supera a Xavi en un lance del partido ante el Sámano.

Luismi Cruz supera a Xavi en un lance del partido ante el Sámano. / Fernando Fernández

«La competencia es muy sana. Mella y cualquiera puede jugar. Lo estamos tomando con mucha naturalidad y es el camino para subir la competencia». Luismi cree que la pugna entre ambos y alternar titularidades y suplencias son gajes del oficio: «Estar líder es positivo. Tampoco hemos tocado nuestro techo»

