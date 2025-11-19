Fútbol | Deportivo
Luismi, «naturalidad» ante la pugna con Mella
«La competencia es muy sana. Mella y cualquiera puede jugar. Lo estamos tomando con mucha naturalidad y es el camino para subir la competencia». Luismi cree que la pugna entre ambos y alternar titularidades y suplencias son gajes del oficio: «Estar líder es positivo. Tampoco hemos tocado nuestro techo»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros