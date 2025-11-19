El museo del Deportivo va tomando forma

El Deportivo sigue adelante con las obras en los bajos de Riazor que servirán para acondicionar esa zona del estadio para acoger el museo y el tour histórico que preparará en 2026 para sus aficionados. Las actuaciones estuvieron paradas unos meses hasta que recibieron la licencia municipal correspondiente y ayer ya se podía ver serigrafía y vinilos en el exterior con lo que está por venir. La idea inicial es que esas tres salas musealizadas se abran en los primeros meses del próximo año, pero es una fecha ajustable al avance de las obras en el templo blanquiazul.