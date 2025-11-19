Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redru, concentrada con España sub 19

Redru, futbolista del Dépor Abanca B con minutos esta temporada en el primer equipo, ya está concentrada con la selección española sub 19. Estará hasta el miércoles realizando unos entrenamientos. Prepara la sub 19 la ronda 1 de clasificación al Europeo, del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

