Tres apercibidos de sanción en el Dépor

Arnau Comas, durante el partido ante la UD Sámano. | F. Fernández

Arnau Comas, Miguel Loureiro y Zakaria Eddahchouri son ahora mismo los tres apercibidos de sanción en el Deportivo tras el partido en Córdoba. La amenaza se centra en los dos jugadores que conforman la pareja de centrales titular a día de hoy. Dani Barcia, en la recámara.

