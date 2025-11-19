Tres apercibidos de sanción en el Dépor
Arnau Comas, Miguel Loureiro y Zakaria Eddahchouri son ahora mismo los tres apercibidos de sanción en el Deportivo tras el partido en Córdoba. La amenaza se centra en los dos jugadores que conforman la pareja de centrales titular a día de hoy. Dani Barcia, en la recámara.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros