Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelta al trabajo del primer equipo masculino

Mulattieri. | RCD

Mulattieri. | RCD

El primer equipo masculino del Dépor regresa hoy después de la jornada de trabajo complementario de ayer con una sesión a las 10.30 horas. Será la primera de las cuatro proyectadas esta semana. Gragera y Yeremay, los futbolistas entre algodones de la semana pasada, jugaron sin problemas en Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents