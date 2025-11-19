Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yeremay y Villares, al margen del grupo

David Mella, Yeremay, Luismi Cruz y Mario Soriano, esta semana, en Abegondo. | Carlos Pardellas / Iago López/Roller Agencia

RAC

Diego Villares y Yeremay Hernández estuvieron con tareas personalizadas en la sesión de vuelta al trabajo del equipo coruñés antes del partido ante el Ceuta del domingo. El club extrema precauciones con dos de los fijos de Antonio Hidalgo. Ximo Navarro, Escudero y Daniel Bachmann, al margen.

