Cuatro jugadoras del Deportivo se marchan con sus selecciones en el parón
Inês Pereira, Espe Pizarro, Michi Apostol y Antía Veiga, convocadas
A Coruña
El Deportivo Abanca juega el sábado su partido ante el Sevilla de Iris Arnaiz y después hay parón de selecciones que afectará al trabajo diario de Fran Alonso y también a la dinámica de Dépor Abanca B. Inês Pereira fue convocada por Portugal para disputar dos amistosos ante Países Bajos y Brasil. Por su parte, Espe Pizarro (ante Paraguay y Ecuador) y Michi Apóstol (frente a Ecuador y Perú) fueron citadas por Uruguay y Venezuela para disputar dos duelos de la CONMEBOL Liga de Naciones. Antía Veiga se concentra con la sub 17 para la ronda élite que empieza en una semana y en la que se medirán a Bulgaria, Hungría y Portugal.
