El Deportivo ultima la renovación del fabrilista Manu Ferreiro
De 2006, acaba su contrato con el Dépor el próximo mes de junio
Manu Ferreiro, de 2006, pasa por ser la gran joya de la cantera de Abegondo que tiene una finalización de contrato más cercana en el horizonte y las dos partes trabajan desde hace tiempo para darle seguridad al futuro del lucense. Las condiciones de esa nueva vinculación están pulidas tras varias reuniones entre los actores implicados y solo queda pasarlas a papel y que todas las partes acaben dando el visto bueno definitivo, antes de cerrar una negociación en la que siempre ha habido buena sintonía. No han trascendido los años que durará este nuevo contrato y las especificidades que tiene reservadas para Ferreiro, pero el club coruñés está firmando vinculaciones por tres o cuatro temporadas a los futbolistas de su perfil que están a un paso de dar el salto.
Siempre ha sido un futbolista de la total confianza de Manuel Pablo y el pasado ejercicio ya se convirtió en importante en el Fabril, a pesar de ser juvenil. Una grave lesión en el play off a Primera RFEF le hizo pasar por el quirófano y estar meses de baja. Acaba de volver y quiso agradecer el apoyo durante este tiempo en sus redes sociales: «Después de seis meses, he vuelto a sentir el campo que tanto echaba de menos. Fue un camino con días buenos, días difíciles y mucho trabajo detrás. Gracias a mi familia, a mi pareja, a mis amigos y al Dépor por estar conmigo en cada paso. Contentísimo de estar de vuelta. Seguimos. Forza Dépor».
