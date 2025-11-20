Un doble reconocimiento de LaLiga a la gestión del Deportivo
A Coruña
LaLiga reconoció la gestión del Dépor otorgándole dos distinciones como club del mes. En noviembre fue al trabajo realizado en «materia de gestión interna y desarrollo de personas», destacando la consolidación del «área de recursos humanos». En septiembre, por «su excelencia en la producción y estrategia de contenidos digitales».
