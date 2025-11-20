Un doble reconocimiento de LaLiga a la gestión del Deportivo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LaLiga reconoció la gestión del Dépor otorgándole dos distinciones como club del mes. En noviembre fue al trabajo realizado en «materia de gestión interna y desarrollo de personas», destacando la consolidación del «área de recursos humanos». En septiembre, por «su excelencia en la producción y estrategia de contenidos digitales».

