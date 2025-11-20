Mario Nájera: «Todo el mundo debería salir del Deportivo y ver el frío que hace fuera»

¿Le ha salido bien volver a casa?

Muy contento de haber vuelto al sitio donde he podido crecer, después de un año bastante duro, que fue importante para mí. Aprendí muchas cosas y, de hecho, soy el jugador que soy gracias a la temporada pasada.

No son solo goles, pero reencontrarse con uno mismo...

Los goles siempre me han gustado, pero es el fruto del esfuerzo. Yo parto de hacer las cosas bien, de estar bien con el equipo, conmigo mismo y lo que salga.

¿Qué Fabril se ha encontrado?

Es un equipo con virtudes, muy completo, que puede cumplir en todas las facetas. Se adapta muy bien a mí y eso me ha ayudado.

Ahora ya es un veterano. ¿Da algún consejo a los más jóvenes?

Me acuerdo cuando era más joven... Bueno, lo sigo siendo. En esos primeros años me pensaba que todo era como en juveniles, fácil, que con la calidad y entrenando, valía, pero me di cuenta de que no. Lo importante es el día a día, el trabajo, la concentración, los compañeros... Lo único que le puedo decir a mis compañeros es que disfruten con el resto del equipo, que se esfuercen cada día y que estén concentrados en el fútbol, que al final es por lo que están luchando, por ser futbolistas.

¿Qué tal con Manuel Pablo?

Desde el primer día tengo muy buena relación con él. Es un míster muy bueno, nos entendemos a la perfección. Todo lo que me pide yo lo intento hacer.

¿Se nota que fue en su día futbolista de élite?

Me impacta mucho cómo nos corrige en algunas situaciones, como por ejemplo en las orientaciones del cuerpo. Fue un futbolista muy bueno, que nos da muy buenos consejos. A veces nos enfocamos mucho en el balón y te tienes que enfocar más en estar preparado para correr.

Lleva dos días entrenando con el primer equipo. ¿Cómo le ha ido?

Estoy muy contento por la oportunidad, espero que haya más. Eso depende de mí, de mi trabajo ... Fue una experiencia muy bonita, que queda para el recuerdo . Estoy muy agradecido, me han tratado genial, una relación buenísima , un nivel altísimo, con grandes jugadores y cuerpo técnico.

¿Algo que le sorprendiese?

Pues me sorprendió cómo le pega ahora Mella con la pierna derecha. No lo hacía tan bien, me impresionó . Al final, cuando eres bueno, aprendes rápido también.

Aunque tuviese un año malo, no se rinde en la pelea por llegar al primer equipo, ¿no?

De momento, mi oportunidad no ha llegado, pero tengo calma. Si no llega, no pasa nada, esto es una carrera larga. Yo sueño con ese debut. Tuve la oportunidad en un amistoso contra la Ponferradina. Sigo esperando ese debut soñado, pero mi sitio es el Fabril y a seguir mejorando cada día para, por si algún día suena una flauta, estar preparado.

Al menos, un día...

Sí, ojalá, es el sueño que tuve desde que llegué al Dépor, aquí con 16 años. He visto a compañeros que han ido subiendo, que se han ganado su sitio, yo también sueño

Ver como suben y usted, no. ¿Anima o desanima o todo a la vez?

No, me da esperanza de que, con trabajo y dedicación, todo llega. Los que están ahí tienen un talento inmenso, por ejemplo como Barcia, Yeremay, Mella y Rubén; también porque trabajan mucho, son muy completos en todos los sentidos.

¿Está en su mejor momento?

Sí, se podría decir que estoy en mi mejor nivel, pero no me conformo con eso, para nada. Estoy en buena forma, me he encontrado de nuevo y estoy aquí para ayudar al equipo.

También se sale de los años duros, en los que se juega poco...

Sí, fue duro, pero estoy contento por el aprendizaje que tuve. Es un proceso por el que, yo creo, que todo jugador debe pasar, salir fuera, del Dépor, de su zona de confort , ver el frío que hace fuera. Nada que decir del Logroñés. Estuve a gusto con mis compañeros, el cuerpo técnico, y el club. Me trataron muy bien y me sirvió para aprender. Soy el jugador que soy gracias a eso.

¿Peleará el Fabril por subir?

La idea del equipo es jugar cada día mejor, estar mejor preparados. Ese es el objetivo del Fabril. El que tenemos todos es llegar arriba, al primer equipo, y no pensamos en otra cosa.

Ya no tiene a Martín Ochoa a su lado, pero sí a Nsongo Bil. ¿Se acostumbra al cambio?

Con Bill nos entendemos bien. Ahí está cada uno en su sitio, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno, dónde tenemos que llegar... Los dos tenemos la portería entre ceja y ceja, y le caiga uno al otro, intentamos que vaya para adentro. Pero la relación es buena con cualquiera, hay sintonía en el equipo.