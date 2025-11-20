Villares se incorpora al trabajo de grupo con el Deportivo

El Deportivo llegó en Córdoba al tercio de la competición en la interminable liga de Segunda División y, aunque aún queda, Antonio Hidalgo debe ir dosificando la carga de sus jugadores. Hace un par de días Diego Villares y Yeremay Hernández no se pudieron entrenar a pleno rendimiento con sus compañeros, pero ambos ya se reintegraron al trabajo. El jueves le tocó a Giacomo Quagliata dosificarse, más cuando ahora mismo es un futbolista que no tiene un sustituto natural, al estar de baja Sergio Escudero. El pucelano es uno de los futbolistas sin el alta médica, junto a Bachmann y Ximo Navarro.

Brais Suárez, Hugo Ríos, Nájera, Quique Teijo y Samu fueron los fabrilistas que se entrenaron ayer con el primer equipo en Abegondo. Casi todos han formado parte ya de alguna convocatoria.