Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villares se incorpora al trabajo de grupo con el Deportivo

Antonio Hidalgo va dosificando la carga de sus pupilos durante la semana

Diego Villares. en un calentamiento. | RCD

Diego Villares. en un calentamiento. | RCD

RAC

A Coruña

El Deportivo llegó en Córdoba al tercio de la competición en la interminable liga de Segunda División y, aunque aún queda, Antonio Hidalgo debe ir dosificando la carga de sus jugadores. Hace un par de días Diego Villares y Yeremay Hernández no se pudieron entrenar a pleno rendimiento con sus compañeros, pero ambos ya se reintegraron al trabajo. El jueves le tocó a Giacomo Quagliata dosificarse, más cuando ahora mismo es un futbolista que no tiene un sustituto natural, al estar de baja Sergio Escudero. El pucelano es uno de los futbolistas sin el alta médica, junto a Bachmann y Ximo Navarro.

Brais Suárez, Hugo Ríos, Nájera, Quique Teijo y Samu fueron los fabrilistas que se entrenaron ayer con el primer equipo en Abegondo. Casi todos han formado parte ya de alguna convocatoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  2. Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
  3. Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
  4. De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
  5. Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
  6. De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
  7. Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
  8. Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»

Annie Leibovitz firma ejemplares de su libro 'Women' ante un centenar de personas en A Coruña

Annie Leibovitz firma ejemplares de su libro 'Women' ante un centenar de personas en A Coruña

Annie Leibovitz firma ejemplares de su libro 'Women' ante un centenar de personas en A Coruña

Yeremay y Quagliata, el yin y el yang de la banda izquierda del Deportivo: "Tenemos una buena relación"

Yeremay y Quagliata, el yin y el yang de la banda izquierda del Deportivo: "Tenemos una buena relación"

Villares se incorpora al trabajo de grupo con el Deportivo

Villares se incorpora al trabajo de grupo con el Deportivo

El nuevo parque de bomberos de Arteixo estará listo en enero de 2026

El nuevo parque de bomberos de Arteixo estará listo en enero de 2026

Amancio Ortega rebasa por tercera vez los 2.000 millones invertidos en un año

Amancio Ortega rebasa por tercera vez los 2.000 millones invertidos en un año

La subida de los huevos llega al pincho de tortilla en A Coruña

La subida de los huevos llega al pincho de tortilla en A Coruña
Tracking Pixel Contents