Yeremay y Quagliata, el yin y el yang de la banda izquierda del Deportivo: "Tenemos una buena relación"

«Sé que Yeremay puede hacer cualquier cosa». Mientras corría desbocado hacia el interior del área del Nuevo Arcángel, Giacomo Quagliata se dio cuenta de que la asistencia que le acababa de dar el canario había pasado por debajo de las piernas del defensor. Entre la media sonrisa que le generó la acción, «la lluvia» y la rabia con la que le pegó a la pelota, el italiano de Palermo se entregó a una celebración improvisada en la que soltó «adrenalina» y en la que le reconforta, ante todo, haber ayudado al equipo a ganar, haber reforzado su relación con el 10 y haber vivido una celebración que radiografía a un vestuario. «Me gustaron mucho también los compañeros del banquillo. Estábamos todos juntos, como una familia. No jugar no es bueno, pero la reacción de ellos, todos juntos, eso es lo más importante para un equipo», reafirmaba ayer en la sala de prensa de Abegondo, mientras domaba al traductor automático y hacía sus pinitos en un español en clara progresión.

La historia subyacente a ese gol es la de una nueva sociedad que está emergiendo. Para desgracia de Yeremay o por el afán del club en mejorar la posición e incluso por decisiones personales de algunos de sus inquilinos, el jugador franquicia de los blanquiazules ha tenido que adaptarse casi cada temporada a un nuevo futbolista en la banda que es de su propiedad. Siempre ha jugado con mucha libertad, pero esta campaña., más. Aun así, es básica su relación con el 3 por cómo ocupa el espacio, qué hábitat le deja para encarar al defensa contrario. Ha habido algunos que apenas subían para forzar su uno contra uno con el zaguero, han existido también opciones híbridas como la de Rafa Obrador. Esta liga le toca con un jugador que parece una fuerza opuesta, pero a la vez complementaria e interconectada con el fútbol del canario. Son el yin y yang. Uno es la calma y la pausa, y el otro es el ímpetu y la fogosidad. La mezcla empieza a cuajar. Dentro y fuera del terreno de juego: «¿La asistencia por debajo de las piernas? Lo primero que le dije fue: ‘Gracias.’ Tenemos una buena relación en la banda, también fuera del campo; eso para mí es lo más importante. Estoy muy contento», asegura.

Quagliata jugó en Córdoba su noveno partido como titular esta temporada. Desde que empezaron los problemas físicos de Escudero y tuvo la oportunidad de estrenarse, no le dio tregua al pucelano. Solo falló por lesión ante el Málaga y fue el peor partido de la temporada de los coruñeses. Es un 3 potente, fogoso, que es capaz de estirar al equipo, que conecta con la grada y que cumple en defensa. Puede jugar como extremo e Hidalgo lo ha utilizado, por momentos, como tercer central. Es, además, un futbolista que carga el área con sus centros, como demostró también en el último partido, ya que suyo fue el pase al área que acabó desembocando en el penalti a Zakaria Eddahchouri en Córdoba.

Una pareja rentable

Como todo equipo que aspira al ascenso, el Dépor no tiene una única sociedad, ha creado un ecosistema con muchas, que hacen florecer las cualidades de sus futbolistas. De hecho, el propio Yeremay y Eddahchouri forman uno de los dúos más rentables de Segunda División. Entre los dos, en la combinada de goles y asistencias, suman 29. Con 30, solo les superan en toda la liga la pareja formada, en el Racing de Santander, por Íñigo (dos goles y ocho asistencias) y Asier Villalibre (ocho goles y dos asistencias). Zaka acumula siete goles y tres asistencias, y Yeremay, cinco y cuatro. El Sporting, con Juan Otero y Dubasin, y el Almería, con Arribas y Embarba, también han alcanzado esa cota de 29.