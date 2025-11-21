El Dépor convertirá su museo en el "eje del 120 aniversario": "Aspira a convertirse en un nuevo símbolo"

El Deportivo fija el primer trimestre de 2026 como el momento en el que se abrirá definitivamente el museo del club situado en Riazor, y que apunta a estar en marcha desde el mes de enero. Desde hace días la zona en la que se situará, dentro de la parcela del estadio, ya tiene un espacio dedicado en el que se aprecia un "próximamente". Bajo el nombre Dépor Museo & Tour, la entidad blanquiazul informa que se abrirá al público "durante el primer trimestre de 2026, coincidiendo con el año del 120 aniversario del Club" y aspira a convertirse en un "un nuevo símbolo para A Coruña y Galicia".

El museo del Deportivo se prepara para su gran apertura. Tres salas a través de las que conocer y conmemorar la historia blanquiazul, que empezará en las próximas semanas a hacer las primeras pruebas guiadas para evaluar recorridos, flujos de visita, accesibilidad y el contenido que los aficionados encontrarán, divididos en tres espacios. El primero, dedicado a la historia deportiva y sus grandes gestas. La segunda sala, para el impacto social, cultural y gallego del club. Y, por última, una cercera sala en la que la temática será la evolución institucional y el legado emocional del deportivismo.

El Dépor quiere hacer coincidir la apertura con las celebraciones por el aniversario, una fecha que considera "clave" y en la que se estrenará "uno de los proyectos patrimoniales más importantes de su historia". El cuadro coruñés define el museo como "un lugar de encuentro para todo el deportivismo, pensado para ser accesible, intergeneracional y capaz de transmitir la emoción, la memoria y los valores que han acompañado al Club durante más de un siglo".

El museo del Deportivo ya tiene nombre

"La puesta en marcha del Dépor Museo & Tour será una de las acciones principales de la conmemoración del 120 aniversario, un año que el Club celebrará con una programación específica y con proyectos destinados a reforzar su identidad y su proyección cultural", cita la entidad a través de un comunicado en el que explica la relevancia del 2026 y del proyecto que se trae entre manos.

El Deportivo aspira a tener un espacio que sea una referencia en cuanto a museos, fútbol y deportivismo: "El museo aspira a convertirse en un nuevo símbolo para A Coruña y Galicia, un espacio que preserve la memoria blanquiazul y ofrezca una experiencia que conecte pasado, presente y futuro del RC Deportivo".