Hidalgo: "El volumen de puntos es muy bueno"

Antonio Hidalgo quiere extender la racha que atraviesa el Deportivo, líder en Segunda División tras tres victorias consecutivas. Este fin de semana recibe en Riazor al Ceuta de Kuki Zalazar, Pedro López y Rubén Díez, de regreso en A Coruña tras su paso por la escuadra blanquiazul. "Ellos tienen una idea muy clara, muy trabajada y muy bien hecha", advierte el técnico blanquiazul sobre el rival de este fin de semana. Cuenta con todos a su disposición tras una semana en la que Yeremay y Villares han controlado cargas y Quagliata sufrió "una torcedura" en un tobillo que no debería suponerle un problema de cara al duelo.

14 jornadas disparan al Deportivo a la pelea por el ascenso a la máxima categoría nacional. Es una carrera de fondo que todavía está lejos de su ecuador, aunque los blanquiazules avanzan a un buen ritmo: "El volumen de puntos es muy bueno, nos da una situación muy buena, sabiendo que esto es larguísimo y que tiene una dificultad máxima", expresa el entrenador catalán, quien afirmar querer "siempre más". No se conforma con una primera plaza compartida y una igualdad máxima entre los primeros clasificados. "La sensación es que esto es muy largo. Todo ha cambiado en unas semanas, pero vamos a tener un partido muy difícil ante un Ceuta muy trabajado con balón. Si no estás bien ajustado ellos interpretan bien las superioridades. Saben a lo que juegan. Hay que saber la dificultad de la categoría", añade tras una semana que, como siempre cuando se gana, se afronta "con más tranquilidad".

"Esta categoría es larguísima y me ha enseñado que hay que ir día a día, sumando de tres cada jornada si es posible. Los objetivos se consiguen a final de temporada, nunca se han conseguido con 29 o 32", advierte Hidalgo sobre la extensa competición de plaza, en la que hay que "saber competir cada jornada" y "qué tipo de partido toca". "Somos los primeros que sabemos qué tenemos que mejorar, pero tenemos que centrarnos en lo más cercano", insiste sobre su equipo, con margen para seguir creciendo.

Hidalgo insiste en una idea clara: la competitividad. Después de unas semanas malas, el equipo se ha rehecho a base de competir. Cree el técnico que si son capaces de repetir ese "mismo nivel contra cualquier equipo", siempre tendrán los duelos abiertos a la victoria "por el talento" que acumula. Y añade: "capaces de ajustar esos niveles de competitividad seguramente estaremos muy cerca de conseguir victorias".

Las dudas físicas

Durante la semana, varios jugadores del once titular han recudido sus cargas de trabajo para poder llegar bien al encuentro del domingo. Hidalgo espera poder contar con Villares, Yeremay y Giacomo Quagliata, en situaciones diferentes. Los dos primeros trabajaron al margen el miércoles, pero desde el jueves lo han hecho con total normalidad: "Al final empiezan a pesar los partidos, sobre todo los que llevan más minutos. Intentamos optimizar esas cargas y controlarlas. [Yeremay y Villares] Acabaron con algún tipo de sobrecarga. No queríamos correr riesgos. Ayer hicieron el entrenamiento con total normalidad".

Además, el italiano Qualiata no pudo entrenar el jueves. Se espera que también pueda partir de inicio ante el Ceuta: "Giaco tuvo una torcedura en el tobillo. Va a entrenar hoy, no parece nada grave, veremos qué sensaciones tiene, esperamos que esté para el domingo".

Las dudas en la zaga del Deportivo

El entrenador blanquiazul analiza el momento de Dani Barcia, quien empezó "participando todo" y ahora ha "perdido algo de protagonismo". El pasado fin de semana sustituyó a Arnau Comas al descanso porque el equipo acabó el primer tiempo con sus dos centrales amonestados. "Dani empezó participando todo. Ahora ha perdido algo de protagonismo. Es un jugador con unas condiciones espectaculares. Ha rendido a muy buen nivel, ahora le toca participar algo menos. Esto va de competir siempre, estar preparado y él siempre lo está", comenta sobre el central zurdo. Explica también la decisión que tomó al descanso: "El cambio de Arnau viene porque tiene tarjeta. Lou ve otra y nos quedamos en una situación que hay una probabilidad que quería quitar del medio. Dani está rodado de sobra. Hay veces que a los jugadores no les gustan que les cambie, pero el otro día el cambio de Arnau es más o menos por eso", expresa sobre la situación.