Manuel Pablo: "La Gimnástica es un rival muy fuerte, uno de los grandes favoritos"

Partido de altos vuelos para el Fabril, que recibirá este domingo a la Gimnástica Segoviana. El equipo de Manuel Pablo tiene un punto menos que su rival, líder destacado del Grupo I de Segunda RFEF con 24 puntos. El técnico canario espera un encuentro "complicado" ante uno de los grandes de la competición. No podrá contar con Noé, Mané, Kike Fernández y Rubén por lesión. Tampoco con Iker Vidal, sancionado. Serán duda hasta última hora los jugadores que alternan primer y segundo equipo, aunque el Hidalgo cuenta con todos a excepción de los tres lesionados de mayor duración.

"Es un rival muy fuerte, uno de los grandes favoritos para estar arriba, con mucho ritmo, capacidad de ida y vuelta, tiene capacidad de controlar el balón, mucha movilidad. Son constantes en su presión alta, su ritmo de juego… nos va a exigir el máximo en todos los sentidos", analiza Manuel Pablo sobre el rival del filial blanquiazul este fin de semana. El Fabril volvió a la senda de la victoria tas ganar al Sámano con autoridad, y ahora deberá imponer su juego ante uno de los rivales más complicados de la competición. El técnico canario espera una gran personalidad de sus pupilos para poder imponer su plan de juego: "Más importante para nosotros es tener paciencia con balón, y que esa presión suya, que es muy fuerte y constante, no nos agobie y empecemos a golpear sin encontrar solución a esa presión".

Manuel Pablo destaca que es un equipo que tiene "más control cuando están en ataque", así como por ser una escuadra "muy dinámica" capaz de hacer "idas y vueltas constantes". No se maneja tan bien en ritmos altos el Fabril, más acostumbrado a tener la posesión y encontrar los huecos con paciencia: "Si empezamos a iniciar a golpeos ellos tienen capacidad de ida y vuelta y nosotros necesitamos más control, tener el balón y ser dominadores". Y, sin la pelota, trabajar a destajo para poder soportar la capacidad ofensiva rival: "Cuando tengan balón juntarnos mucho, pero me preocupa más eso [posesión propia ante presión visitante], ahí los he visto fuertes".

Las bajas del Fabril ante la Gimnástica

Además de las bajas mencionadas por lesión, el entrenador canario pone en duda a Damián Canedo, quien se llevó un golpe en el último partido. Espera, no obstante, que el central pueda ser de la partida: "A ver a quien puede llevar el primer equipo. Estamos pendientes también de Damián que lo tuvimos que cambiar por un golpe. Esperemos que llegue también". Respecto a la baja de Iker Vidal, indiscutible en el lateral zurdo, cree que hay otros jugadores que podrán suplirle con garantías: "No pasa nada. Hay jugadores de sobra. Está Hugo Torres, Teijo, Mario Hermo, Pablo García… tenemos cuatro laterales para dos puestos". El zurdo, recambio natural, es Hugo.