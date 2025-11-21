Deportivo
Quagliata, ausente en el entrenamiento de este viernes con el Deportivo
Hidalgo cree que llegará a tiempo, pero suma su segundo día sin trabajar con el grupo
Giacomo Quagliata volvió a ausentarse del grupo en un entrenamiento suave para el Deportivo. Antonio Hidalgo cuenta con él y espera que pueda llegar para el partido del domingo. Así lo afirmó en su rueda de prensa previa al encuentro, aunque, después de sus palabras, el italiano se mantuvo al margen durante la sesión del viernes, con trabajo personalizado. Quique Teijo, Samu e Iker Vidal trabajaron con el primer equipo, aunque el lateral zurdo, sancionado, no podría jugar este domingo en Riazor. Si el italiano no llega podría jugar Rubén López, conocedor de la posición.
Penúltima sesión de trabajo para el Deportivo antes de recibir al Ceuta el domingo a las 14.00 en Riazor. Habitualmente, la más suave, de cara a un óptimo descanso para el encuentro. Antonio Hidalgo dedicó la sesión al apartado táctico en el campo 2 de la ciudad deportiva de Abegondo. A mayores, y tal y como cita la entidad, "la jornada en el césped se inició con una activación con rondos y una tarea de finalizaciones; y concluyó con un repaso a las acciones a balón parado".
La duda esta mañana estaba en si Giacomo Quagliata podría entrenar o no junto al resto de sus compañeros. Hidalgo explicó antes de la sesión que sufrió "una torcedura en el tobillo". Aunque destacó que "no parece nada grave" y espera "que esté disponible para el domingo", el italiano tuvo trabajo personalizado y enciende las dudas sobre su presencia ante el Ceuta. Este sábado el club tendrá su última sesión.
Tres bajas confirmadas en el Deportivo ante el Ceuta
Antonio Hidalgo podrá contar con Diego Villares y Yeremay Hernández, quienes el miércoles trabajaron al margen, pero ya estuvieron con el grupo tanto el jueves como el viernes. "Empiezan a pesar los partidos. Con los jugadores que llevan más minutos intentamos optimizar las cargas y controlar lo máximo posible. Acabaron el partido de Córdoba con algún tipo de sobrecarga y no queríamos correr ningún riesgo. Ayer entrenaron con normalidad", explicó Hidalgo.
Son baja, por tanto, Daniel Bachmann, Sergio Escudero y Ximo Navarro.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Mario Nájera: «Todo el mundo debería salir del Deportivo y ver el frío que hace fuera»
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La Justicia avala que el Concello de A Coruña penalice a la empresa de basuras por carencias en la recogida