Quagliata, ausente en el entrenamiento de este viernes con el Deportivo

Giacomo Quagliata volvió a ausentarse del grupo en un entrenamiento suave para el Deportivo. Antonio Hidalgo cuenta con él y espera que pueda llegar para el partido del domingo. Así lo afirmó en su rueda de prensa previa al encuentro, aunque, después de sus palabras, el italiano se mantuvo al margen durante la sesión del viernes, con trabajo personalizado. Quique Teijo, Samu e Iker Vidal trabajaron con el primer equipo, aunque el lateral zurdo, sancionado, no podría jugar este domingo en Riazor. Si el italiano no llega podría jugar Rubén López, conocedor de la posición.

Penúltima sesión de trabajo para el Deportivo antes de recibir al Ceuta el domingo a las 14.00 en Riazor. Habitualmente, la más suave, de cara a un óptimo descanso para el encuentro. Antonio Hidalgo dedicó la sesión al apartado táctico en el campo 2 de la ciudad deportiva de Abegondo. A mayores, y tal y como cita la entidad, "la jornada en el césped se inició con una activación con rondos y una tarea de finalizaciones; y concluyó con un repaso a las acciones a balón parado".

La duda esta mañana estaba en si Giacomo Quagliata podría entrenar o no junto al resto de sus compañeros. Hidalgo explicó antes de la sesión que sufrió "una torcedura en el tobillo". Aunque destacó que "no parece nada grave" y espera "que esté disponible para el domingo", el italiano tuvo trabajo personalizado y enciende las dudas sobre su presencia ante el Ceuta. Este sábado el club tendrá su última sesión.

Tres bajas confirmadas en el Deportivo ante el Ceuta

Antonio Hidalgo podrá contar con Diego Villares y Yeremay Hernández, quienes el miércoles trabajaron al margen, pero ya estuvieron con el grupo tanto el jueves como el viernes. "Empiezan a pesar los partidos. Con los jugadores que llevan más minutos intentamos optimizar las cargas y controlar lo máximo posible. Acabaron el partido de Córdoba con algún tipo de sobrecarga y no queríamos correr ningún riesgo. Ayer entrenaron con normalidad", explicó Hidalgo.

Son baja, por tanto, Daniel Bachmann, Sergio Escudero y Ximo Navarro.