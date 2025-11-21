Romero, entrenador del Ceuta: «Riazor es el estadio que más me ha impresionado»

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, destaca «la buena situación» en la que llega su equipo a la cita en Riazor. El técnico está «convencido» de que se pueden llevar los tres puntos de un campo que le genera una gran atracción: «Es el estadio que más me ha impresionado desde el banquillo».

«No creo que sea el partido más complicado. A priori sí, por ser el líder y por su potencial, pero creo que vamos más preparados que a Santander, que es otro equipazo», destaca sobre el duelo de este fin de semana.

Romero resalta que «para todos es un orgullo jugar contra el Dépor» por cómo en los años 90 el equipo «marcó muchas de nuestras juventudes». Cree que será «un aliciente» para los futbolistas, aunque él «solo disfrutará» en caso de victoria.