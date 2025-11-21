Un Sevilla eficaz, sólido y en racha juzga la reacción del Dépor Abanca

Los suspiros de alivio después de la victoria ante el Levante en Riazor han dado paso, con el discurrir de los días, a una especie de calma chicha en torno al Dépor Abanca. La escuadra deportivista se quitó una losa de encima al ganar al colista (1-0), pero la rueda de la Liga F no se detiene y obliga a mirar hacia delante con cierta inquietud. El Sevilla (12.00 horas, TVG) juzgará este sábado el estado de ánimo blanquiazul, en un duelo que probará si el triunfo de la jornada anterior es un espejismo o una realidad.

Porque la euforia de los tres últimos puntos es contenida. El cuadro deportivista venció, sí, pero no terminó de convencer. Contra el oponente más débil de la tabla, ni el juego, ni el dominio, ni el acierto fueron los esperados para un equipo que sigue evidenciando una clara falta de ideas con el balón en los pies. Precipitado e inconexo por momentos, el conjunto de Fran Alonso juega más por voluntad que por convicción.

Aun así, tanto la plantilla como el entrenador salieron airosos del aura de juicio final que desprendía el duelo ante las granotas y esta semana han trabajado con la liberación de no verse cerca de la zona de descenso. Los cinco puntos que separan ahora mismo a las blanquiazules del peligro son un colchón corto, pero tranquilizador. Al menos por el momento.

La Ciudad Deportiva Jesús Navas le brinda esta semana una nueva ocasión de seguir sumando distancia con la línea roja de los dos últimos puestos. Para ello, el cuadro deportivista deberá superar a un Sevilla combativo y aguerrido que no conoce la derrota en el mes de noviembre: ha sumado un empate frente al Badalona y dos triunfos ante Granada y DUX Logroño. La escuadra de David Losada, donde las exdeportivistas Iris Arnáiz y Esther Sullastres son pilares indispensables en la medular y la portería, rentabiliza sus goles como pocos. En las once jornadas ligueras, se ha asentado en la mitad de la tabla con 17 puntos logrados con solo 8 tantos a favor. Marcar y apretar son las señas de identidad de un rival que medirá el nivel de nervios del Deportivo. En las piernas de las blanquiazules está el demostrar si la victoria ante el Levante sirve para remontar el vuelo antes de un nuevo parón de selecciones o si, por el contrario, fue un hecho circunstancial y aislado que no cambia nada.