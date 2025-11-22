Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dépor jugará con una camiseta especial ante el Ceuta que ya está a la venta

La prenda, a la venta por 125 euros en las tiendas del club

Eddahchouri, Comas y Soriano

RAC

El Deportivo dejará el blanquiazul por una jornada para utilizar una equipación completamente azul, con detalles blancos, en conmemora el triunfo en el año 2000 con la selección italiana la histórica KombatTM de Kappa, la marca que diseña la ropa del equipo coruñés. El club indica que en el partido ante el Ceuta utilizarán una camiseta que ya está a la venta en las tiendas por 125 euros la unidad.

Del 15 al 30 de noviembre, 18 equipos patrocinados por Kappa en todo el mundo lucen la camiseta conmemorativa especial KombatTM XXV en partidos oficiales, convirtiendo los campos de fútbol en un espacio conectado internacional. 

