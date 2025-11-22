El Dépor jugará con una camiseta especial ante el Ceuta que ya está a la venta
La prenda, a la venta por 125 euros en las tiendas del club
El Deportivo dejará el blanquiazul por una jornada para utilizar una equipación completamente azul, con detalles blancos, en conmemora el triunfo en el año 2000 con la selección italiana la histórica KombatTM de Kappa, la marca que diseña la ropa del equipo coruñés. El club indica que en el partido ante el Ceuta utilizarán una camiseta que ya está a la venta en las tiendas por 125 euros la unidad.
Del 15 al 30 de noviembre, 18 equipos patrocinados por Kappa en todo el mundo lucen la camiseta conmemorativa especial KombatTM XXV en partidos oficiales, convirtiendo los campos de fútbol en un espacio conectado internacional.
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- Mario Nájera: «Todo el mundo debería salir del Deportivo y ver el frío que hace fuera»
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Amancio Ortega rebasa por tercera vez los 2.000 millones invertidos en un año
- La subida de los huevos llega al pincho de tortilla en A Coruña
- Alvedro, frente a las subvenciones millonarias de Asturias y Cantabria
- Annie Leibovitz: 'No conozco a nadie que no le guste A Coruña