Deportivo - Ceuta: Equilibrio y pegada ante garra y ambición

Desde lo alto de la clasificación todo se ve mejor. También una Segunda División histriónica que apenas cumplirá 15 jornadas este fin de semana. Todo o nada. Es un continuo elegir entre la felicidad y el drama, el blanco y el negro, la victoria y la derrota. De momento, el equipo de Antonio Hidalgo ha abrazado muchos más triunfos y ya ha pasado su primer bache. Habrá más, pero es momento de surfear la ola positiva y, tras tres triunfos consecutivos, alcanzar el cuarto, una cifra que hasta el momento no ha podido lograr en Liga. Su mejor dinámica se quedó en tres en septiembre hasta el empate agónico de Ipurua. En frente, un Ceuta que ha vivido las dos caras de la competición: tardó un mes en empezar a ganar, cosechó cinco triunfos, y acude a Riazor tras dos derrotas. Será un día de reencuentros y de propuestas enfrentadas: la agresividad ceutí ante el talento coruñés. Quagliata, la duda.

Ya lo advirtió Hidalgo en su rueda de prensa previa. El catalán no se fía de nadie en esta competición no apta para cuerdos, y menos del Ceuta de José Juan Romero, a quien el Dépor visitó hace tres años cuando parecía hundido y descendido a Segunda RFEF. Tres cursos después, el de Gerena, un amante del Súper Dépor y de Arsenio Iglesias, regresa a Riazor para torpedear el buen hacer coruñés, con más puntos que buenas sensaciones en las últimas semanas.

Tres victorias en tres partidos ante Zaragoza, Cultural y Córdoba han servido para frenar la primera mala racha del curso. A base de pegada, sobriedad y un punto de pragmatismo, el Dépor abrazó la suerte para imponerse sin grandes alardes. Tiró de magia individual en sus dos salidas y de efectividad ante los leoneses. Quiere ahora dar un paso más en su fútbol. Se lo reclama la grada. La prioridad siempre es ganar, pero el público también exige agradar.

No será sencillo ante un Ceuta bien estructurado y trabajado. Es el equipo de la categoría con mayor media de edad (28,6). Una escuadra atrevida y ofensiva, que suma buen pie por dentro y verticalidad por fuera. Los caballas destacan por su capacidad organizativa para salir jugando; también por su agresividad y capacidad para vivir y disfrutar con un juego de altas revoluciones.

Las dudas en el once titular del Deportivo

No se esperan grandes cambios en el equipo de Antonio Hidalgo. Es duda Giacomo Quagliata, quien sufrió una torcedura en un tobillo durante la semana. El club indicó que el sábado volvió a trabajar con normalidad con el grupo, tras dos días ausente. Será un interrogante hasta que una hora antes se publiquen los onces titulares. Sin Sergio Escudero, en caso de baja, entraría Rubén López.

El resto están en condiciones, a excepción de Ximo, Bachmann y el lateral vallisoletano, ya mencionado. Yeremay llegará en forma y la duda se planta en el extremo derecho. Luismi Cruz entró en El Arcángel, pero Mella, que marcó, está rindiendo a un nivel muy alto y no se ha merecido perder su sitio.

Aunque no hay más dudas, Arnau Comas y Miguel Loureiro deberán vigilar sus acciones. Ambos llevan cuatro amarillas y de ver una más cumplirán ciclo. En la misma situación está también Zakaria Eddahchouri, envuelto siempre en disputadas con los zagueros rivales. El neerlandés se ha ganado la titularidad a pulso, aunque su tendencia a la amonestación (una cada 177 minutos) hace pensar que tarde o temprano regresará Samuele Mulattieri por obligación.

En frente, José Juan Romero tiene un once muy marcado. Podría regresar Diego González al eje de la defensa en lugar de Cantero. En la banda, Koné, Konrad y Ahmed disputan dos posiciones. Será un día de reencuentros para Kuki Zalazar, Rubén Díez o Pedro López. Los dos primeros pasaron por el Dépor en el mismo curso (22/23) mientras que el cancerbero, suplente esta campaña, militó una temporada en el Fabril.

El posible once del Deportivo y del Ceuta

Dépor: Parreño; Noubi, Arnau Comas, Loureiro, Quagliata; Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay; y Eddahchouri.

Ceuta: Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Kuki Zalazar, Younes, Rubén Díez; Ahmed, Marcos Fernández y Konrad.