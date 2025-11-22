El Fabril examina sus brotes verdes contra la Gimnástica Segoviana

El Fabril afrontó durante buena parte de lo que va de competición cada duelo con la vitola de defender el liderato. Ahora, el conjunto blanquiazul se ve en el lado opuesto de la historia. Recibe esta tarde (18.00 horas) en el campo Arsenio Iglesias de la ciudad deportiva de Abegondo a la Gimnástica Segoviana, el equipo que ahora ocupa la posición más alta del grupo, con el objetivo de confirmar sus brotes verdes y recuperar la primera posición.

«Uno de los grandes favoritos», como definió Manuel Pablo al conjunto castellano-leonés, se presenta en el horizonte de un Fabril que hace apenas siete días que consiguió salir de su bache. El triunfo en Castro-Urdiales puso fin a un bajón que cortó la evolución impoluta del equipo en las primeras jornadas. De nuevo en la senda triunfal, el Fabril se conjura para volver a sumar de tres en casa, donde no gana desde la visita del Langreo (2-0) a inicios de octubre. Perdió (1-2) a manos del Real Oviedo Vetusta y empató (0-0) contra el Bergantiños.

Manuel Pablo afronta el partido con la duda de Damián Canedo. El central sufrió un golpe en el último partido que le mantiene entre algodones, aunque el técnico confía en poder contar con él. En defensa volverá a echar mano de Hugo Torres, que apunta al once titular en el hueco que deja el sancionado Iker Vidal. Queda pendiente, también, de los convocados que reclame Antonio Hidalgo para el primer equipo.

El Fabril tendrá delante a una Gimnástica Segoviana en racha. Recién descendida de Primera RFEF, lleva siete jornadas sin conocer la derrota, desde que sufrió ante el Numancia su único batacazo de lo que va de temporada. El rival es de altura, pero el Fabril, que quiere dejar atrás su crisis, tratará de sacar músculo para recuperar el liderato.