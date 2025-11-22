El juvenil visita al Compostela en plena carrera por el liderato

Tras la victoria por 4-2 ante el Potenvedra, el Dépor Juvenil que dirige Miguel Figueira regresa este sábado (16.00) a la competición para visitar a la SD Compostela, sexto clasificado con 13 puntos. Los blanquiazules se han colocado a un punto de distancia del Celta y del Sporting, que comparten liderato con 21. Buscarán en el Municipal de Santa Isabel su séptima victoria de la temporada.