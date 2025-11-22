El juvenil visita al Compostela en plena carrera por el liderato
A Coruña
Tras la victoria por 4-2 ante el Potenvedra, el Dépor Juvenil que dirige Miguel Figueira regresa este sábado (16.00) a la competición para visitar a la SD Compostela, sexto clasificado con 13 puntos. Los blanquiazules se han colocado a un punto de distancia del Celta y del Sporting, que comparten liderato con 21. Buscarán en el Municipal de Santa Isabel su séptima victoria de la temporada.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- Mario Nájera: «Todo el mundo debería salir del Deportivo y ver el frío que hace fuera»
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- La Justicia avala que el Concello de A Coruña penalice a la empresa de basuras por carencias en la recogida