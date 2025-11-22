RC Deportivo - AD Ceuta: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 15 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este domingo al Ceuta en Riazor. Horario peculiar que, hasta ahora, no le había tocado al conjunto de Antonio Hidalgo. El cuadro coruñés recibe al caballa a las 14.00 en la jornada 15 de Segunda División. Con la duda de Giacomo Quagliata y un posible once titular sin grandes cambios para buscar la cuarta victoria consecutiva.

No se fía Antonio Hidalgo de un Ceuta que, tras dos derrotas, llega con el orgullo herido y la necesidad de poner fin a una escueta mala racha que ha cortado ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota. Cinco de ellos terminaron con victoria. Los del Murube vienen rindiendo a un gran nivel, con exjugadores del Dépor en sus filas, como Rubén Díez, que se reencontrará con viejos compañeros; o Kuki Zalazar, quien tuvo menos participación. También Pedro López, con pasado en el Fabril.

El equipo blanquiazul llegará a la cita en tercera posición, obligado a seguir el ritmo de Almería y Las Palmas, que han ganado sus respectivos partidos. En caso de volver a vencer, los coruñeses podrían recuperar el liderato en el que han dormido toda la semana.

Horario del partido entre el Deportivo y el Ceuta

El equipo coruñés regresa a Riazor después de su victoria en El Arcángel. Tras tres victorias consecutivas en la competición, busca extender su buena dinámica ante su público, que por el horario del partido presentará a buen seguro una gran entrada.

En esta ocasión, el duelo ante el Ceuta en Riazor será el domingo 22 de noviembre a las 14.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Ceuta

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Ceuta será transmitido en los canales de pago por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.