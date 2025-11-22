RC Deportivo - AD Ceuta: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Ceuta

El Deportivo se enfrenta este domingo al Ceuta a las 14.00 en Riazor. El equipo blanquiazul estrena horario para la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion, a la que llegará en tercera posición tras los triunfos de Las Palmas y Almería. Los pupilos de Hidalgo deberán ganar para recuperar la primera posición en un encuentro en el que podría haber un cambio si Giacomo Quagliata no llega a tiempo. El italiano es duda por una torcedura en un tobillo. Además, podría regresar David Mella tras su gol ante el Córdoba.

El equipo coruñés busca por primera vez esta temporada alcanzar cuatro victorias de manera consecutiva. Hasta el momento, por segunda ocasión, suma dos rachas idénticas. La primera, en septiembre, cortada en Ipurua en un agónico final en el que los blanquiazules perdieron los tres puntos. Ante el Ceuta buscará asaltar de nuevo el liderato.

No se esperan grandes cambios en el once titular de Antonio Hidalgo, quien no es fan de las revoluciones, aunque a veces deja pequeñas rotaciones.

La portería y la defensa del Deportivo

No hay dudas en la titularidad de Germán Parreño, indiscutible bajo palos. El ilicitano tendrá por delante a Lucas Noubi, Arnau Comas y Miguel Loureiro, asiduos en el once en las últimas semanas. A Dani Barcia, de momento, le toca esperar su turno, mientras Hidalgo apuesta por dar continuidad a los nombres citados. El zurdo, no obstante, podría emerger como alternativa para mejorar la salida de balón y la defensa a campo abierto.

La duda está en el lateral zurdo. Hidalgo cuenta con que Giacomo Quagliata llegue a tiempo. El sábado, según indicó el propio club, entrenó con normalidad, pero no se ejercitó ni el jueves ni el viernes por una torcedura. Habrá que esperar hasta última hora para conocer mejor su estado físico. Si no pudiese jugar, Rubén López sería su sustituto.

Centro del campo y ataque

La única duda en el resto de las líneas está en el extremo derecho. Luismi Cruz fue el elegido en El Arcángel, aunque David Mella lleva varios meses a buen nivel e incluso anotó gol tras entrar desde el banquillo. Podría ser la novedad en la pugna que se ha producido en la banda diestra entre ambos.

La otra incógnita está en la medular. Nadie se aferra al puesto de 6. José Ángel jugó el domingo pasado y podría repetir, mientras Gragera y Charlie Patiño aguardan su turno.

Las bajas confirmadas

Ximo Navarro, Daniel Bachmann y Sergio Escudero no estarán en el partido. Los tres jugadores tienen lesiones de mayor duración e Hidalgo no podrá contar con ellos.

Novedades en el Ceuta

En frente, José Juan Romero tiene un once muy marcado. Podría regresar Diego González al eje de la defensa en lugar de Cantero. En la banda, Koné, Konrad y Ahmed disputan dos posiciones. Será un día de reencuentros para Kuki Zalazar, Rubén Díez o Pedro López. Los dos primeros pasaron por el Dépor en el mismo curso (22/23) mientras que el cancerbero, suplente esta campaña, militó una temporada en el Fabril.

El posible once del Deportivo y del Ceuta

Dépor: Parreño; Noubi, Arnau Comas, Loureiro, Quagliata; Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay; y Eddahchouri.

Ceuta: Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Kuki Zalazar, Younes, Rubén Díez; Ahmed, Marcos Fernández y Konrad.