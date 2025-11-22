Valerón, de vuelta en los banquillos: la leyenda del Deportivo entrenará al club de su infancia

Juan Carlos Valerón regresa a los banquillos tras varios años apartado después de su paso por la cantera del Deportivo. Quería y buscaba el flaco una oportunidad para desarrollarse en los banquillos y la ha encontrado en casa, en el club de su vida e infancia, el equipo en el que empezó a dar sus primeros pasos en su localidad natal antes de catapultarse desde la cantera de Las Palmas al fútbol nacional y al Deportivo, en el que se convirtió en leyenda. El CD Arguineguín, cuarto clasificado en Primera Regional (7ª categoría del fútbol español en la pirámide nacional), ha nombrado al extécnico del filial blanquiazul como primer entrenador.

El jugador grancanario salió del Deportivo en 2021 y desde entonces no había entrenado, a la espera de alguna buena oportunidad para lanzar su carrera como técnico. Tras vivir una etapa de 13 años, entre el 2000 y el 2013, regresó en 2020, aunque su etapa duró un año. Dirigió en la 20/21 al Fabril en Tercera Federación, cogiendo la generación que acababa de ser campeona en Marbella de España y con su inseparable Manuel Pablo como segundo, ahora con el exlateral diestro en el filial.

El Arguineguín contrata a Valerón como entrenador

"El CD Arguineguín vive hoy un momento que quedará grabado para siempre en la historia de nuestro club. Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del Primer Equipo", expresa a través de un comunicado el equipo verde en sus redes sociales.

En el mismo, destacan la trayectoria del flaco en el fútbol español y el reconocimiento mundial a su talento y personalidad: "Tras recorrer el mundo demostrando talento, humildad y valores, Juan Carlos vuelve a sus orígenes. Vuelve al club donde todo empezó, al lugar que vio nacer su amor por el fútbol. Y lo hace para compartir su experiencia, su mirada del juego y su forma de entender este deporte, siempre desde la calma, la elegancia y el respeto".

El club canario lo ve como un "honor inmenso" para la nueva etapa de la entidad: "Su llegada representa no solo un paso adelante en el proyecto deportivo, sino una oportunidad única para que nuestros jugadores y jugadoras aprendan de un maestro dentro y fuera del campo".